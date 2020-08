Paolo Truzzu: “Mascherine obbligatorie in luoghi affollati? Non facciamone un dramma, rispettiamo le regole”

Il primo cittadino, da palazzo Bacaredda, esorta ad un atteggiamento corretto dei dpi e degli accorgimenti anti-Covid

Di: Alessandro Congia

“Inizia il primo fine settimana in cui sarà obbligatorio usare la mascherina in luoghi affollati. Non facciamone un dramma e cerchiamo di rispettare le regole.

Lo chiedo soprattutto ai più giovani che già stanotte affolleranno le vie del centro. I cagliaritani hanno già dato ampia dimostrazione di serietà per cui, con i piccoli accorgimenti che già conosciamo, potremo proseguire le nostre vacanze o comunque goderci le sere d'estate. Dunque, buonsenso, rispetto e attenzione per giornate tranquille e rilassanti”.

Così il sindaco Paolo Truzzu, in un giovedì non qualunque (dato che oggi i negozi delle vie dello shopping chiudono a mezzanotte), in un periodo, quello che stiamo attraversando, non proprio felice tra chiusura forzata (da parte del Governo Nazionale), delle disco estive e assembramenti in primo piano che spesso che culminano anche in centro, come piazza Yenne, Corso Vittorio, via Manno e Garibaldi: le raccomandazioni sono sempre le solite, l’utilizzo delle mascherine nei luoghi affollati (ora è obbligatorio anche all’aperto), igienizzare spesso le mani e rispettare le distanze.