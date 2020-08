"Voci dal cuore": domani in diretta su Sardegna Live. Incontro di musica e riconoscenza per chi ci ha difeso e per chi non si è arreso

Nuoro – Baddemanna 21 Agosto 2020

Di: Redazione Sardegna Live

In questo particolare momento della nostra esistenza abbiamo scoperto che il dolore può albergare nel silenzio della solitudine, che una luce si può spegnere all’improvviso, che si può morire senza il conforto di una presenza, che siamo tutti onde in balìa di una tempesta improvvisa. Dal mondo della musica e dello spettacolo, fortemente provato dagli effetti dell’emergenza Covid 19, arriva un segnale forte e di riconoscenza nei confronti di coloro che si sono spesi per salvare le vite a rischio di contagio, per arginare un fenomeno di proporzioni epocali, per garantire la sicurezza di tutti, per dare un senso alla speranza e una via d’uscita al desiderio comune di ricominciare.

Venerdì 21 agosto nel grande giardino della Fattoria Istentales di Baddemanna, alle porte di Nuoro, gli Istentales organizzatori dell’evento, animeranno un incontro di musica e riconoscenza dal titolo emblematico “Voci dal cuore” ideato da Gigi Sanna e Giuliano Marongiu, il quale avrà anche il compito di condurre l’iniziativa. Un evento di portata regionale e rivolto ad una platea molto speciale formata da medici, infermieri, operatori sanitari, volontari e agenti che a vario titolo hanno svolto un ruolo fondamentale nella vicenda.

“Abbiamo pensato di fare una cosa in grande da dedicare a chi non si è arreso, purtroppo anche a costo della propria vita, – dice il leader della band nuorese – perché grande è stato il cuore di tutti coloro che ci hanno difeso. La nostra musica nasce per dare forza alle loro voci, al racconto di chi è stato e continua ad essere protagonista di questa incredibile e imprevedibile avventura".

Nel contesto della manifestazione gli Istentales presenteranno per la prima volta dal vivo “Tra il sacro e il profano”, ultima produzione discografica fresca di stampa, mentre Giuliano Marongiu intervisterà alcuni dei protagonisti impegnati sul piano dell’emergenza, destinatari della preziosa dedica musicale.

Al fianco degli Istentales ci saranno il Comune di Nuoro con il Sindaco Andrea Soddu, la Prociv Italia – Coordinamento Regione Sardegna con il presidente Emilio Garau, la Protezione Civile Sardegna con il Direttore Generale Antonio Belloi, la Coldiretti Nuoro Ogliastra con il presidente Leonardo Salis e la Federazione Coldiretti Nuoro con il direttore Alessandro Serra, la Cooperativa 3A di Arborea, la Cooperativa produttori di Arborea, la Società Cantine di Orgosolo e Criservice Audio Luci Video di Cristian Porcu. L’ingresso è gratuito ma rigorosamente riservato ai destinatari dell’evento su invito degli organizzatori. La serata di gala rispetterà le norme anti Covid 19.

Leonardo Salis presidente Coldiretti Nuoro Ogliastra