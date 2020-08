La Maddalena: rimangono in isolamento solo i positivi

I turisti possono lasciare l'arcipelago. "La gente stava perdendo la testa"

Di: Redazione Sardegna Live, foto Wikipedia

Liberi tutti i 444 turisti del resort nell’isola di Santo Stefano (arcipelago de La Maddalena). Nel villaggio vacanze ne rimarrà in isolamento soltanto uno, ovvero l’unico risultato positivo. Gli altri 25 contagiati che non potranno lasciare la struttura fanno parte dello staff. La decisione è stata adottata dalle autorità sanitarie e già in mattinata alcuni ospiti hanno cominciato ad andare via.

"Siamo come in una prigione dorata, si stacca un poco all’ora dei pasti, al bar. Ci si parla, ovviamente mantenendo le distanze.Tutto il resto è noia", avevano raccontato. "Le persone stanno cominciando a perdere la testa", si leggeva nel messaggio inviato da una turista al Corriere della Sera.

Al sindaco di La Maddalena Luca Montella non sarebbe pervenuta ancora nessuna comunicazione ufficiale. Da 48 ore ha prescritto con ordinanza ulteriori restrizioni: mascherine obbligatorie anche all’aperto dalle 9 alle 14 e dalle 18 alle 6 del mattino per chi circola per le strade della cittadina e stop alla musica di mezzanotte. Per ora rimangono sospese tutte le attività sportive e di intrattenimento.