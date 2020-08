La Maddalena: 26 i positivi, 470 persone restano in quarantena

Il primo cittadino raccomanda "niente panico"

Di: Redazione Sardegna Live

Si attendono in queste ore gli esiti degli ultimi 22 tamponi, ma per ora le persone risultate positive al nuovo coronavirus sono 26.

Quattrocentosettanta restano in quarantena nel resort sull’isola di Santo Stefano, nell'arcipelago de La Maddalena.

A darne conto è il sindaco Luca Carlo Montella: “Ci stiamo attivando per individuare quali siano quelli residenti sul territorio e quali no. Stiamo anche attivando tutte le procedure rimesse alla competenza comunale. In attesa di conoscere le indicazioni ed i protocolli che detterà la autorità sanitaria, cui è rimesso il compito di disegnarne il percorso ed il tracciamento dei contatti stretti, faccio invito a tutti ad intensificare la osservanza delle norme comportamentali di prudenza, distanziamento ed igiene. Niente panico. Sarete contattati e seguiranno altre informazioni. Altra norma logica di prudenza insegna, per il bene di tutti, l'evitare, mediante autoisolamento, contatti ulteriori, anche in famiglia. Forza, insieme ce la si fa. Non sarete soli!”.