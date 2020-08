Una nuova squadra si candida alla guida delle Pro loco della Sardegna

“Desiderio di rinnovamento e innovazione”. Ecco il programma del comitato "Rinnoviamo L'Unpli Sardegna"

Di: Redazione Sardegna Live

"La scelta di proporre una nuova lista di candidati alla guida dell’UNPLI Sardegna nasce da un desiderio di rinnovamento e innovazione che ci siamo trovati a condividere in diverse occasioni tra amici appartenenti a Pro Loco provenienti da diverse province della Sardegna. Il progetto che proponiamo ha come obiettivo iniziare un nuovo ciclo di vita dell’associazione che, dopo tanti anni, necessita di un naturale passaggio di consegne per poter portare avanti nel modo migliore la sua missione. Lo faremo partendo dalle idee, con un nuovo programma che parta dalla grande esperienza accumulata nelle realtà locali e provinciali e si estenda a una visione regionale moderna e innovativa. Siamo partiti dalle necessità delle Pro Loco, che per noi vengono sempre prima di tutto, per elaborare un programma che possa dare risposta a tanti dubbi e problemi che quotidianamente sorgono nella vita associativa. L’UNPLI regionale che proponiamo per il 2020-2024 diventerà una guida precisa e affidabile per tutte le Pro Loco sarde e nel contempo lavorerà per portare la Sardegna ad essere riconosciuta come un modello di promozione turistica di eccellenza".

A spiegarlo è il "Gruppo per il rinnovamento Unpli" che sottolinea: "Il dottor Raffaele Sestu nel 2016 a Milis, chiedendo la fiducia all’assemblea annunciò che quello sarebbe stato il suo ultimo mandato dopo 24 anni di presidenza di fila, lanciò un invito a formare una squadra di persone capaci e competenti.

Quell'appello ha trovato finalmente risposta e l’ha trovata nei candidati:

"Il nostro candidato presidente: Romano Massa della Pro Loco di Uta è una persona di grande capacità e preparazione nel mondo delle Pro Loco che da 12 anni guida il consiglio provinciale di CAGLIARI il quale lo ha sostenuto con grande entusiasmo alle ultime elezioni provinciali con 60 voti su 61 votanti, attestazione di un affetto senza eguali nel mondo delle Pro Loco; Pier Paolo Soro, candidato vicepresidente, della pro loco di Ollolai appena rieletto per il suo secondo mandato come presidente provinciale nella provincia di NUORO, a dimostrazione di grande amore per il territorio ed esperienza nel mondo delle Pro Loco. Ma è della candidatura di Elena Palmas, proveniente dalla Pro Loco di Bauladu in provincia ORISTANO che andiamo veramente molto orgogliosi. Finalmente l’UNPLI Sardegna potrà essere rappresentata da una donna giovane e capace, che rappresenti tutte le donne di Pro Loco, motori instancabili e fondamentali delle nostre associazioni".

"Per questo - aggiunge il Gruppo - volenterosi di voler portare avanti al meglio delle nostre possibilità e con impegno sempre costante questo incarico vi chiediamo di farci sentire il vostro sostegno affinché mai ci manchi quel senso di vicinanza che da sempre ha contraddistinto l’UNPLI trasformandola da semplice associazione in una grande famiglia".

Ecco il programma del comitato regionale della Sardegna “UNITI PER IL CAMBIAMENTO"

Iniziare un nuovo ciclo di vita dell’organismo UNPLI Sardegna questo è il nostro obiettivo. L’UNPLI regionale 2020-2024 sarà per una guida precisa e affidabile per tutte le Pro Loco sarde. Vogliamo portare la Nostra rete in Sardegna ad essere riconosciuta come modello di promozione turistica di eccellenza. Stare al fianco delle Pro Loco nell’attuale complesso mondo di leggi, intervenire sui problemi quotidiani, quelli che i volontari incontrano tutti i giorni con la necessaria ed importante “cognizione di causa”. Condividere con le Pro Loco gioie e dolori.

Creare rete tra le associazioni, calendarizzare gli eventi territoriali, Provinciali e Regionali.

L’UNPLI REGIONALE deve essere un punto di riferimento, con una puntuale segreteria operativa, con un centro servizi di consulenza e di assistenza.

➢GESTIONE PRO LOCO: Istruire e formare i dirigenti delle Pro Loco per fargli acquisire le competenze necessarie alla gestione delle attività collegate al nostro mondo. Statuti, verbali, direttive, procedure fiscali, burocratiche sono gli ambiti in cui affiancheremo le Pro Loco per aumentarne la conoscenza e la familiarità.

➢TESSERA UNPLI: migliorare e semplificare le affiliazioni all’Unpli. Aumentare la diffusione e le convenzioni legate in Sardegna alle tessere socio UNPLI per trasformarle in un’affidabile fonte economica.

➢COMUNICAZIONE: Nominare un addetto stampa qualificato per informare sulle attività dell’organizzazione Unpli e renderle visibili, credibili, autorevoli; comunicare e promuovere le iniziative delle Pro Loco attraverso i media con la valorizzazione degli straordinari eventi folkloristici, storici e tradizionali della nostra Regione.

➢FORMAZIONE E CORSI: Seminari di informatizzazione, corsi di abilitazione per le misure di sicurezza, Safety e Security” – “Antincendio” – “H.A.C.C.P. altri corsi vari in Webinar e in presenza fisica.

➢ASSEMBLEA REGIONALE: organizzare un incontro annuale delle Pro Loco, organo sovrano che permette l’esistenza dell’Unpli e ne costituisce la reale essenza della sua identità. Associazioni che rappresentano l’immagine del territorio e che lavorano da 140 anni al servizio del territorio. Incontrarsi

➢CONSULENZA E PROGETTI : affiancarsi e/o creare un’equipe di consulenti esperti per il monitoraggio, individuazione di progetti per il finanziamento delle iniziative Pro Loco tramite bandi europei, fondazioni e regionale.

In particolare: “SULLA LINGUA E CULTURA SARDA” per valorizzare, sensibilizzare e divulgare all’interno delle nostre manifestazioni e la proposizione di eventi della Lingua, della Storia e Cultura della Sardegna.

➢UNPLI E RAS: rappresentare e sostenere gli interessi delle Pro Loco nelle istituzioni pubbliche, operare in sinergia con l’Assessorato al “Turismo” e altri Assessorati “Cultura Pubblica Istruzione, Beni Culturali, informazione, spettacolo e sport”, Assessorato “della Difesa dell'Ambiente”. Grazie a queste collaborazioni potremo programmare progetti in favore delle Pro Loco “Sentinelle del territorio” che da sempre operano per coniugare la tutela, la salvaguardia e lo sviluppo del turismo culturale, ambientale, enogastronomico, religioso, sportivo, etc.

➢SERVIZIO CIVILE: creare un’equipe di lavoro che affianchi il responsabile Regionale per migliorare l’efficacia della gestione e la formazione dei giovani. Facilitare ed incentivare l’inserimento delle Pro Loco nei progetti a sostegno della Regione Sarda.