Covid, ci sono 7 casi di contagio al virus confermati dal Comune

Ecco la comunicazione sulla pagina istituzionale

Di: Alessandro Congia

“L'Ats ha comunicato che risultano essere positivi al Covid-19 i familiari stretti del soggetto accertato positivo nei giorni passati. I nuovi positivi in numero di 7 (sette) proseguono la quarantena che da fiduciaria diventa controllata alla data del 31 agosto. Si è in attesa di esito per altri soggetti sottoposti a tampone.

Visto l'evolversi della situazione sanitaria, si sospendono fino a nuova data tutte le manifestazioni pubbliche e private autorizzate e si applica integralmente le disposizioni già previste nelle ordinanze Ministeriali, Regionali e Comunali”.

E’ quanto appare sulla pagina istituzionale del Comune di Orosei: le raccomandazioni sono sempre le stesse, massima cautela evitando assembramenti, uso delle mascherine e igienizzare le mani.