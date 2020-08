Oggi 13 incendi in Sardegna, l'allerta è sempre alta

Ennesimo rogo a Bottidda

Di: Redazione Sardegna Live

In data odierna, su un totale di 13 incendi occorsi sul territorio regionale, in tre casi si è reso necessario richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale:

Ennesimo rogo a Bottidda, in Goceano, dove in località “Su Eddatu” è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Bono. Proseguono le attività di indagine del Corpo forestale per l'individuazione dei responsabili dei ripetuti eventi di origine dolosa occorsi sul territorio del Goceano durante la stagione estiva.

A Siris hanno operato invece due elicotteri, uno leggero e il SuperPuma. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione del Corpo forestale di Ales coadiuvata dal personale eliportato e dal personale del nucleo GAUF del Corpo forestale, da cinque squadre Forestas dei cantieri di Morgongiori e Villaurbana e da una squadra dei Vigili del fuoco di Ales. L’incendio ha percorso una superficie di poco inferiore ai 10 ettari di pascolo alberato, eucalipteto e stoppie. Il personale del nucleo operativo congiunto GAUF composto da Corpo forestale e Forestas ha soccorso il proprietario di un terreno percorso dal fuoco colto da malore. All'arrivo delle squadre sul posto, l'uomo si trovava per terra, caduto, e prima che le fiamme lo avvolgessero i soccorritori lo hanno raccolto e condotto in salvo.

Allarme anche a Porto Torres, in località “Cantoniera Li Pedriazzi”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Bosa. L’incendio, che ha lambito la periferia della città, ha percorso una superficie di circa 0.5 ettari di macchia e sterpaglie.