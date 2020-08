Migranti. Solinas: "L'Isola deve restare sicura, rimpatrio immediato dei clandestini"

Il governatore: "Dobbiamo tutelare la salute dei cittadini"

Di: Redazione Sardegna Live

“La sicurezza dei cittadini e la tutela della salute pubblica rappresentano diritti fondamentali che non possono essere messi a rischio da scelte inefficaci che non producono nessun beneficio per la popolazione. Ci saremo, piuttosto, aspettati da parte del Governo l’attuazione di rigorosi controlli per evitare gli sbarchi irregolari e non vanificare i risultati ottenuti in Sardegna nella lotta al virus”. Lo afferma il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas intervenendo sulla vicenda dei migranti algerini, ospiti del centro di accoglienza di Monastir, oggetto di proteste degli amministratori locali e del sindacato di polizia per le fughe e i casi di coronavirus accertati, che, su disposizione della Prefettura di Cagliari, sono stati trasferiti in un’altra struttura a Tonara nel Nuorese.

“Attraverso questa decisione - prosegue il governatore - c’è il pericolo concreto che il virus possa essere diffuso anche all’interno dell’Isola, siamo fortemente contrari al trasferimento dei migranti positivi in giro per la Sardegna: queste persone che non scappano da nessuna guerra devono essere rimpatriate immediatamente”.