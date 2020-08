Sassari. Ruba un’auto e si schianta contro una vettura parcheggiata: rischia di essere malmenato dai residenti

Arrestato dalla Polizia, si trova ora nel carcere di Bancali

Di: Redazione Sardegna Live

La Polizia ha arrestato un sassarese, M.I. di 39 anni, per furto, atti persecutori e violazione di domicilio.

Nello specifico, gli agenti sono intervenuti nel quartiere di Santa Maria di Pisa a seguito di una segnalazione pervenuta da parte di alcuni abitanti della zona che hanno bloccato un uomo rubare un’auto e questo, nel tentativo di dileguarsi, è andato a sbattere contro una vettura parcheggiata nelle vicinanze.

I poliziotti, come da loro riferito, sono riusciti, con non poca difficoltà, ad allontanare i presenti che avevano circondato il veicolo all’interno del quale il ladro si è barricato, rischiando di essere malmenato.

Dopo l’arresto, il 39enne è stato accompagnato presso gli uffici della Questura per gli accertamenti di rito e successivamente accompagnato presso il carcere di Sassari-Bancali, in attesa del procedimento di convalida del provvedimento previsto per la giornata di domani.