Simone Murgioni: “Bruttissimo colpo sulla stagione, ci vediamo nel 2021”

Il gestore della rinomata disco estiva “Lo Sciabecco” scrive un post malinconico sui social: “E’ dura da digerire”

Di: Alessandro Congia

“È dura da digerire. Nonostante la voglia di reagire, per l’ennesima volta, l’ottimismo è la volontà di provare a reimpostare un prodotto, adattandosi alle direttive governative, nonostante tutto. Penso che la cosa migliore da fare ora sia fermarsi a riflettere. Le mie energie fisiche e mentali sono state messe a dura prova da tutta questa situazione. Ringrazio veramente di cuore tutto lo staff tutte le persone che mi sono state vicine, persone e lavoratori stupendi che non avrebbero meritato di essere trattate in questo modo da un governo veramente becero e ignorante. Un ringraziamento anche a tutti i nostri clienti che sono stati come sempre semplicemente meravigliosi. Lo Staff de Lo Sciabecco Summer Club vi da appuntamento al 2021. Grazie”:

Simone Murgioni, cagliaritano, tra gli storici organizzatori e gestori di disco rinomate e conosciute sulla costa del Golfo degli Angeli, è sempre stato ottimista per natura, di quelli che, insieme al suo personale brillante e professionale, non s’è mai arreso.

Ma non stavolta. Troppo grande la ‘batosta’ per lui e per i suoi colleghi, (anche loro alla guida di locali all’aperto), poter continuare l’attività e la stagione ormai compromessa dopo la stretta del Governo, arrivata ieri, in tarda serata, con lo stop della musica e delle attività da ballo per via del Covid. E’ un post malinconico, un mix tra rabbia, fatica, delusione: quello stesso stato d’animo che aleggia in città, al Poetto e nell’hinterland cagliaritano, tra decine di altrettanti titolari e centinaia di maestranze nuovamente in ginocchio.