Scooter si scontra contro una Dacia, l’automobilista scappa: rintracciato e denunciato

Sul posto la Polizia Municipale e il 118: il motociclista è in codice rosso al Brotzu

Di: Alessandro Congia

Incidente stradale questa mattina in via dalla Pineta. Una moto Honda SH 125 guidata da un cagliaritano 49enne, mentre percorreva via della Pineta in direzione della via Scano, arrivato all'altezza di via Dexart, si è scontrato con un veicolo che percorreva la via della Pineta in senso opposto di marcia e che svoltava in via Dexart. La moto ed il suo conducente sono finiti sull'asfato, mentre il conducente del veicolo dopo l'urto con il motociclo, si è fermato brevemente nella via Dexart per poi riprendere la marcia dandosi alla fuga.

Il conducente del motociclo è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu, con assegnato un codice rosso. Sul posto interveniva immediatamente la Polizia Locale per i rilievi di legge attivando le attività di indagine per risalire al veicolo ed al suo conducente.

Le ricerche

Dopo circa un'ora, attraverso la precisa e meticolosa attività di ricerca degli elementi utili, gli agenti della Municipale intervenuti, sono risaliti al veicolo, una Dacia di colore blu, e successivamente al suo conducente datosi alla fuga, identificandolo per un 83enne di Cagliari. Il veicolo è stato sequestrato ed il suo conducente, al quale è stata ritirata la patente, è stato denunciato per fuga ed omissione di soccorso.