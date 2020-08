A Sarroch sbarcano 17 migranti, alcuni irreperibili. Murgia: "Intensificare i controlli"

Il capo gruppo del Psd'Az di Sarroch ha rilasciato un comunicato tramite la pagina Fb del partito. "Ci chiediamo come sia stato possibile che i migranti siano potuti sbarcare sulle coste indisturbati"

Di: Giammaria Lavena

Nel pomeriggio di ieri 17 migranti sono approdati, a bordo di un barchino, nel litorale Sa Punta, a Sarroch. Francesco Murgia, capo gruppo Psd'Az nel consiglio comunale, è intervenuto sulla vicenda.

"Il litorale dello sbarco si trova a poche centinaia di metri da una raffineria tra le più grandi d’Europa - si legge in una nota diffusa dalla pagina del partito su Facebook - e il mare adiacente fa parte di una zona interdetta alla navigazione. Ci chiediamo come sia stato possibile che i migranti siano potuti sbarcare nelle nostre coste indisturbati. La questione sicurezza non è un fatto secondario, anzi. Abbiamo esempi di attacchi terroristici dal mare contro navi petroliere e siti industriali e turistici non lontani dai nostri mari", spiega Murgia.

"Chiediamo all'amministrazione comunale - prosegue -, a tutti gli enti preposti e ai referenti industriali di intervenire per intensificare i controlli a mare e sulle coste anche con l’ausilio delle forze locali come la compagnia barracellare. La situazione non è da sottovalutare, soprattutto alla luce del fatto che dei 17 sbarcati almeno la metà erano o sono ancora irreperibili".