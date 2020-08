Covid. Due casi a La Maddalena. Il sindaco: “Indispensabile richiamare l’attenzione sull’uso di mascherine anche all’aperto”

A comunicarlo il sindaco Luca Carlo Montella

Di: Redazione Sardegna Live

“Per dovere debbo informarvi che è stata riscontrata la positività al test sul Covid-19 ad un nostro concittadino e ad un altro soggetto, non residente, che opera sull’Isola di Santo Stefano. La autorità sanitaria ha già avviato i percorsi di propria competenza, informando prontamente il Sindaco e le altre autorità. Il Centro Operativo Comunale (COC) è già stato convocato.A sua volta la struttura comunale ha avviato le procedure previste in questi casi. Sono in corso le attività per mappare eventuali contatti a mezzo sempre della autorità sanitaria”.

A dirlo è il sindaco di La Maddalena Luca Carlo Montella.

“Appare ancora una volta opportuno, ed anzi indispensabile – sottolinea il primo cittadino - richiamare l’attenzione sull’uso preciso e puntuale di mascherine anche all’aperto (vie, piazze, slarghi), di evitare e non creare assembramenti di qualsiasi natura e di porre la massima attenzione alle regole sulla igiene personale e di mantenere la distanza interpersonale. Altra raccomandazione è rivolta, infine, a tutti gli esercenti di locali ed attività diverse aperte al pubblico per usare e raccomandare alla clientela la stretta osservanza delle norme.  Altre informazioni e provvedimenti saranno comunicati a seguito delle decisioni che saranno assunte in sede di COC”.