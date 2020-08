Covid. Controlli negli aeroporti. Cagliari-Elmas “tra i primi in Italia a dotarsi di termoscanner"

Ecco come avvengono. Video

Di: Redazione Sardegna Live

Nelle ultime ore si sta parlando tanto dei controlli negli aeroporti italiani. Numerosi passeggeri hanno lamentato mancanza di attenzioni e di controlli, soprattutto per chi rientra da Grecia, Spagna, Croazia e Malta.

Questa mattina, l’aeroporto di Cagliari-Elmas, probabilmente per tranquillizzare sia i cittadini sardi, ma anche chi sceglie l’Isola, sulla propria pagina Facebook precisa: “Siamo stati tra i primi aeroporti in Italia a dotarsi di termoscanner per il controllo della temperatura dei passeggeri e fin dall’inizio dello stato di emergenza sanitaria”.

“Vi mostriamo come si svolgono quotidianamente i controlli per ogni volo in arrivo a Cagliari. Si interviene esclusivamente se la temperatura supera i 37,5°. I termoscanner sono attivi anche per tutti i passeggeri in partenza, con modalità diversa ma altrettanto efficace”.

VIDEO