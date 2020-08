Cade dal gommone e viene ferito dall'elica: grave 20enne

Paura durante la gita al mare con gli amici

Di: Redazione Sardegna Live

Un 20enne di Carbonia è rimasto ferito durante una gita al mare con amici. Avevano noleggiato un gommone e, forse per una disattenzione o una manovra brusca, è scivolato in acqua rimanendo ferito dall'elica alle gambe e altre parti del corpo fra Masua (Iglesias) e Cala Domestica (Buggerru). Si trova ora ricoverato all'ospedale Sirai di Carbonia.

Gli amici, resisi conto dell'accaduto, hanno subito soccorso il giovane recuperandolo dall'acqua e tamponando le ferite con alcuni asciugamani. A supporto è intervenuta la Capitaneria di Portoscuso con un battello pneumatico modello Hurricane GC A59, già impegnato in attività di pattugliamento. In meno di dieci minuti il mezzo navale della Guardia costiera ha raggiunto i giovani.

Il malcapitato è stato trasferito rapidamente al porto turistico di Buggerru, dove è stato preso in carico dal personale del 118. Le sue condizioni sono stabili, non sarebbe in pericolo di vita.