Percepisce il reddito di cittadinanza, ma la convivente lavora in nero

La compagna lavora come badante, individuato dai finanzieri e denunciato

Di: Redazione Sardegna Live

Nell’ambito dei quotidiani controlli sulla spesa pubblica, le Fiamme gialle di Iglesias hanno individuato un soggetto residente a Buggerru risultato essere indebito percettore del reddito di cittadinanza. La persona sottoposta a controllo è stata individuata a seguito dell’approfondimento delle informazioni acquisite e successivamente approfondite attraverso la consultazione delle banche dati in uso al Corpo.

L’attività ispettiva è iniziata da un controllo in materia di lavoro nero nei confronti di una cittadina italiana risultata svolgere da circa tre anni l’assistenza domiciliare a favore di una persona anziana in qualità di badante in nero ovvero priva di qualsiasi copertura contrattuale e quindi assicurativa e previdenziale. I successivi riscontri sulla composizione del nucleo familiare della badante, hanno permesso di rilevare che il convivente della stessa è percettore del reddito di cittadinanza dal 2019. Quest’ultimo, presentando la domanda per accedere al pubblico beneficio, aveva omesso di indicare nella stessa la posizione lavorativa della convivente seppur priva di rapporto contrattuale nonché i relativi redditi percepiti. Gli elementi omessi avrebbero precluso al richiedente l’accesso al citato reddito.

Il percettore è stato pertanto denunciato alla Procura di Cagliari (rischia la reclusione fino ad un massimo di 6 anni) nonché segnalato al competente INPS per il recupero dell’intero indebito percepito ammontante a 10.648 euro. Sono in corso ulteriori accertamenti.