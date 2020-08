Suppletive. Zoffili ha il nome del centrodestra: "Vado a depositarlo"

La Lega ha trovato l'accordo "con gli amici sardisti e le forze di centrodestra"

Di: Redazione Sardegna Live

Il coordinatore regionale della Lega, Eugenio Zoffili, ha con sé il nome del candidato del centrodestra per le Suppletive nel collegio di Sassari. "Buongiorno amici! Si riparte per la Sardegna - ha scritto pubblicando una foto che lo ritrae con la valigia -. Depositerò in tribunale per conto della Lega con gli amici sardisti e delle forze di centrodestra nome e documenti del candidato di coalizione alle suppletive del Senato - collegio di Sassari del 20/21 settembre".

"Poi - prosegue il parlamentare lombardo - per la quarta volta a Monastir dove nell’ormai purtroppo famoso centro di accoglienza continuano ad arrivare e a evadere clandestini, andandosene in giro a rubare nei negozi e a molestare passanti e ragazzine. Una vergogna, ma la Lega c’è. Sempre #tralagente e al fianco di cittadini, sindaci, amministratori locali e forze dell’ ordine".

Il nome del candidato verrà presumibilmente reso noto nelle prossime ore.