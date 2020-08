Il cadavere di una donna in auto a Monastir

La vittima, 48 anni, era uscita di casa per andare al lavoro

Di: Redazione Sardegna live, foto Google Maps

Una cittadina polacca di 48 anni è stata trovata senza vita nella notte lungo la SS 131. Il cadavere si trovava all'interno della sua automobile parcheggiata. Potrebbe essere stata colpita mortalmente da un malore.

Sul corpo non è stata rilevata dagli inquirenti nessuna ferita. La donna era uscita di casa ieri, in tarda mattinata, per andare al lavoro, ma non vi è mai arrivata.

Così è scattato l'allarme ed è stata presentata denuncia di scomparsa. Fino al macabro ritrovamento.