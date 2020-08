Migranti, Siap Polizia: "Ha ragione la sindaca, al centro di accoglienza situazione esplosiva"

Il segretario provinciale del Sindacato di Polizia Mauro Aresu: "Nave Quarantena? Sarebbe sicuramente meglio"

Di: Alessandro Congia

"I gravissimi problemi lamentati dalla Sindaca di Monastir Luisa Murru, in riferimento alla gestione dei migranti rinchiusi in una struttura totalmente inadatta all'esigenza di evitare l'allontanamento dei soggetti in quarantena, sono i primi segnali di una situazione in evoluzione negativa".



Lo sostiene il Il segretario Provinciale Siap Polizia di Stato, Mauro Aresu, che aggiunge: "Siamo certi che il problema verra' scaricato sulle forze dell'ordine preposte alla vigilanza, magari aumentando le aliquote impiegate, cosa che inciderebbe pesantemente su organici gia' in forte carenza. La situazione a Monastir - dice Aresu - è esplosiva perche' gli ospiti, in gran parte soggetti poco avezzi al rispetto delle regole, sono costretti a lunghissime quarantene a causa dei contagi a catena dovuti alla promiscuita' di persone sbarcate in tempi diversi. Speriamo di essere smentiti ma piu' si allungano I tempi del trattenimento e piu' sale il pericolo di problemi di ordine pubblico. Sicuramente le gravi problematiche relative alle procedure di quarantena e le carenze strutturali, che non impediscono allontanamenti, verranno scaricate sulle forze dell'ordine dimenticando che I soggetti non sono detenuti e non vi sono normative che contemplino l'uso della forza per impedire gli allontanamenti. Lo abbiamo gia' detto - prosegue Mauro Aresu - servono strutture adeguate e forse l'unico mezzo veramente efficace e' l'utilizzo di una nave "quarantena" anche per la Sardegna. Al riguardo - concmude il sindacalista Siap -:qualcuno ha sollevato questioni di costi ma non dimentichiamo che la sicurezza dei cittadini non ha prezzo".