Fiamme ‘assassine’ anche a Ferragosto, 12 gli incendi di oggi in Sardegna

Sono invece 3 i roghi che hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo Forestale

Di: Alessandro Congia

I piromani o chi è particolarmente distratto, non vanno di certo in vacanza, nemmeno a Ferragosto: 12 gli incendi di oggi in Sardegna, sono invece 3 i roghi che hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo Forestale.

In particolare la ala Operativa segnala un incendio in agro del Comune di Ollolai località "Monte Callai”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Farcana. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Gavoi coadiuvata dal personale eliportato e dal nucleo Gaufdi Nuoro, da una squadra Forestas de cantieri di Gavoi - San Pietro , una squadra della Compagnia barracellare di Ollolai e da una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro. Il pronto intervento del mezzo aereo e degli uomini a terra con l'ausilio di 3 autobotti e altri 5 mezzi Blitz/pickup ha consentito di contenere la superficie percorsa dal fuoco che è valutabile in circa mezzo ettaro di bosco- Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16 circa.

Incendio in agro del Comune di Fordongianus nei pressi del fiume Tirso , dove sono intervenuti un elicottero leggero e uno pesante "Superpuma "provenienti dalla base del Corpo forestale di Fenosu-. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Villaurbana - coadiuvata dal personale eliportato, da 3 squadre Forestas dei cantieri di Fordongianus - Su Pranu, Villaurbana e Siapiccia e da una squadra dei Vigili del Fuoco di Oristano. L’incendio ha percorso una superficie di circa un ettaro di bosco. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17 circa.

Rogo in agro del Comune di Ussassai località “Sa Furca”, dove sono intervenuti tre elicotteri regionali provenienti dalle basi del Corpo forestale di San Cosimo, Villasato e Sorgono e due Canadair provenienti da Olbia. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Seui coadiuvata dal personale eliportato , da personale della Stazione Forestale e del nucleo GAUF di Lanusei , da squadre Forestas dei cantieri di Seui, Gairo e Ulassai e dai Vigili del Fuoco di Lanusei. L’incendio ha percorso una superficie di circa 10 ettari di bosco. Sono in corso le operazioni di bonifica.