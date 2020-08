Deidda, Fratelli D’Italia: “I migranti scappano dal Centro di accoglienza, Di Maio sorride in Sardegna”

Critico il deputato sardo sull’assurda situazione nell’ex scuola di Polizia Penitenziaria: “Solidale con le nostre forze dell’ordine”

Di: Alessandro Congia

"Voglio esprimere la nostra solidarietà alle nostre Forze di Polizia che anche oggi sono costrette a fronteggiare una situazione di indubbia difficoltà e più volte definita ingestibile non solo da noi di Fdi ma anche degli stessi sindacati di Polizia" - dichiara Salvatore Deidda, deputato di Fdi in riferimento al Cpa di Monastir e la presenza di sempre più immigrati algerini.

"Immigrati che escono e forzano il controllo e vanno nel centro di Monastir o vogliono andare a Cagliari senza alcun rispetto né della quarantena, del distanziamento" - denuncia Deidda - mentre gli operatori di Polizia cosa possono fare, visto che rischiano di essere poi accusati di ogni nefandezza dai benpensanti" conclude l'esponente di Fdi che ricorda come il Governo abbia risposto ad una interpellanza Fdi annunciando solo di alzare un muro di cinta esistente e dei controlli aerei "Misure inutili che dimostrano il menefreghismo del Governo Pd e 5 Stelle mentre il Ministro degli Esteri gira la Sardegna sorridente. Perchè non va a Monastir dopo che aveva annunciato sbarchi zero in Sardegna?