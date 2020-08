Abbanoa, fine di un incubo: dalle 12 saranno riaperti i serbatoi cittadini

Ripristino dell’erogazioni, mentre Mamoiada già servita. In città saranno alimentate prima le zone più basse e poi via via quelle a quote più elevate

Di: Alessandro Congia

Il riavvio della condotta di Jann’e Ferru al servizio è andato a buon fine. A Mamoiada, primo centro servito dall’acquedotto e con un fabbisogno inferiore, è stata già riavviata l’erogazione mentre per quanto riguarda Nuoro da stanotte è in corso il riempimento dei serbatoi cittadini. Verso mezzogiorno le squadre di Abbanoa potranno iniziare a ridare pressione a 102 chilometri di reti idriche urbane al servizio delle utenze.

Come fa sapere l’ufficio stampa Abbanoa, sarà un’operazione graduale che vedrà rialimentate all’inizio le utenze a quote più basse per poi gradualmente essere servite le zone a quote superiori. Criticità resteranno nelle zone a quote più elevate o servite da tratti terminali di rete. In serata, verso le 19, sarà necessario procedere a una chiusura dell’erogazione che andrà avanti per tutta la notte con riapertura a partire dalle 6 della mattina di domani. Fino al completo ristabilirsi dell’erogazione in città resterà operativo il servizio di autobotti.