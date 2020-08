I piromani non vanno in vacanza: 17 roghi in Sardegna

Continua a soffrire il Goceano, fiamme anche ad Austis e Villamar

Di: Redazione Sardegna Live

In data odierna si segnalano 17 incendi sul territorio regionale.

Continua a soffrire il Goceano, con le campagne di Bottidda in fiamme per l'ennesima volta in pochi giorni. L'allarme, stavolta, in località “Su Furraghe”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Anela. Oltre ai forestali di Bono, sono intervenuti via terra una squadra Forestas di Burgos e una squadra della Compagnia barracellare di Bottidda.

Ad Austis paura in località “Bruncu Occolè”. Un elicottero della flotta regionale proveniente da Sorgono ha supportato gli uomini della Stazione del Corpo forestale di Sorgono, di Forestas, e i Vigili del fuoco di Sorgono.

Impegnativo anche l'intervento a Villamar, in località " Riu S'Ollioni". Anche in questo caso è intervenuto un elicottero.