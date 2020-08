Ancora fiamme a Bottidda, allarme anche ad Austis

Gli elicotteri della flotta regionale sui cieli dell'Isola

Di: Redazione Sardegna Live

Un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Anela sta intervenendo su un incendio nelle campagne di Bottida, in località Stazione.

Dopo le fiamme che hanno devastato il territorio negli scorsi giorni, il D.O.S. del Corpo forestale di Bono coordina il nuovo intervento mentre l'allarme interessa anche il comune di Austis.

Nel paese della Barbagia, infatti, le fiamme sono divampate in località Funtana Sas Iscovarberas. A coordinare gli interventi via terra e via aerea è in questo caso il D.O.S. della pattuglia del Corpo forestale di Sorgono.