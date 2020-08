A Sant'Antioco 200 tamponi: uno dà esito positivo

Era entrato in contatto con uno dei contagiati collegati alla serata in discoteca a Carloforte

Di: Redazione Sardegna Live, foto Wikipeida

Un solo nuovo caso di positività al Covid è emerso dai 200 tamponi eseguiti ieri mattina a Sant'Antioco con la modalità "drive through".

La persona risultata contagiata dal virus è un residente del posto entrato in contatto con uno dei tre positivi registratisi nella stessa Sant'Antioco di recente e collegati alla ormai famigerata serata in discoteca di Carloforte. Il positivo si trovava già in isolamento domiciliare preventivo.

"Possiamo scrivere finalmente la parola fine sul cosiddetto caso Carloforte, che poi è diventato un caso territoriale del Sulcis - è il commento di Ignazio Locci, sindaco di Sant'Antioco - i numeri emersi dallo screening che ha interessato il nosto territorio ci dicono che il virus è stato prontamente circoscritto, grazie al grande lavoro fatto dall'Ats".