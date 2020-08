Covid, l'annuncio di Solinas a tarda notte: via libera a sagre, feste e manifestazioni all'aperto

Ecco il testo dell'ordinanza n° 40 del 13 agosto 2020, arrivata a tarda notte

Di: Alessandro Congia

È ufficiale ed é firmato nero su bianco nel documento-ordinanza (la numero 40 di giovedì 13 agosto, del Governatore della Sardegna Christian Sominas), che rifà serenità a migliaia di operatori e associazioni del settore. A decorrere dal 14 agosto 2020, sono consentite le sagre, fiere, feste paesane e processioni a cavallo che abbiano luogo esclusivamente in spazi all’aperto, purché sia assicurato, con ogni idoneo mezzo, compreso quello dell’informazione e vigilanza, il divieto di assembramento e dell’obbligo di distanziamento interpersonale, nel rigoroso rispetto di quanto previsto dal DPCM del 7 agosto 2020 e dalla scheda tecnica “sagre e fiere locali” contenuta nelle “Linee guida per

La riapertura della attività economiche, produttive e ricreative” approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 6 agosto 2020, allegato del DPCM del 7 agosto 2020.



Sempre dal 14 Agosto 2020 sono consentite le ulteriori attività svolte negli

ippodromi già riaperti ai sensi delle linee di indirizzo adottate dal Ministero delle politiche agricole, a condizione che siano rispettate le “Linee guida per la riapertura della attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 6 agosto 2020, allegate del DPCM del 7 agosto 2020”, in quanto compatibili.



Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 7 agosto 2020 e relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.



Le disposizioni della presente Ordinanza producono i loro effetti a far data dal 14 agosto 2020 e fino al 7 settembre 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell’amministrazione e delle aziende.