Zoffili, blitz della Lega al Centro di Accoglienza: “Ci sono 140 clandestini e 16 positivi al Covid”

Col Commissario Leghista, anche i consiglieri regionali del partito: “Conte, l’emergenza è sotto gli occhi di tutti”

Di: Alessandro Congia

Gli agenti in servizio al Centro di Prima Accoglienza a Monastir? Pochi, pochissimi, ma abbondano i problemi e le emergenze di carattere sanitario: come i dati numerici che fanno paura, (140 clandestini ospiti e 16 positivi al Covid, ancora 35 richiedenti asilo politico), fa notare in un video-reality il Commissario della Lega Eugenio Zoffili, nel blitz compiuto quest’oggi con i consigliere regionali Dario Giagoni, Michele Ennas, Annalisa Mele, Andrea Piras e l’assessora regionale agli Affari Generali, Valeria Satta.

Zoffili fa notare come solo la grande professionalità delle forze dell’ordine presenti di piantonamento fisso per ora fa mantenere i “livelli di guardia” accettabili, ma di fatto il numero assai precario di agenti è tangibile.

Ecco il video