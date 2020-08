Escursionista disperso in Ogliastra, ritrovato questa mattina

Il 47enne trovato sano e salvo a Portu Pedrosu

Di: Redazione Sardegna Live

E' stato trovato questa mattina in buona salute un escursionista di 47 anni disperso sul sentiero da Pedra Longa a Portu Pedrosu nel Comune di Baunei, in Ogliastra. E' stato recuperato a Portu Pedrosu da una pattuglia navale del Corpo Forestale. Sul posto hanno operato anche gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico che proseguono nella perlustrazione di un'ampia porzione di territorio impervio.

L'uomo, camminatore esperto e arrampicatore, era partito nella mattinata di ieri dal parcheggio di Pedra Longa con l'intenzione di raggiungere Portu Pedrosu e rientrare via mare con una canoa gonfiabile che si era portato dietro.

Non vedendolo rientrare e impossibilitati a contattarlo per via della mancanza di copertura telefonica, gli amici hanno allertato i soccorsi. Una squadra ha subito ritrovato l'auto ancora parcheggiata a Pedra Longa, raggiungendo via mare Portu Pedrosu e avviando le ricerche nel tratto costiero circostanze. Questa mattina il ritrovamento dell'uomo.