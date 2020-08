Ad Olbia divieto di falò e campeggio in spiaggia per Ferragosto

Aumenteranno anche i controlli, per garantire la tutela dell'ambiente e dei cittadini. Nizzi: "Sicurezza e decoro del territorio mai in secondo piano"

Di: Gianmaria Lavena

Sarà un Ferragosto diverso dal solito quest'anno; in Italia e nell'Isola verranno adottati diversi provvedimenti per limitare i pericoli di contagio legati al Covid-19. In diverse parti del Paese, dopo il nuovo Dpcm emanato dal premier Conte, sono state nuovamente disposte le chiusure di club e discoteche all'aperto, mentre in Sardegna, la Giunta regionale ha optato per il prolungamento della proroga, aumentando però controlli e misure di sicurezza.

A Olbia il sindaco Settimo Nizzi ha assunto diversi provvedimenti, per la tutela della salute e dell'ambiente: stop a bevande per strada, se non in bicchieri di carta o in materiale compostabile e divieto di campeggi e falò in spiaggia, ma via libera a musica, spettacoli e intrattenimento sino alle 3 del mattino.

Lo ha fatto attraverso due distinte ordinanze, emesse oggi per "garantire che i festeggiamenti per il Ferragosto si svolgano in sicurezza", e per "prolungare il divertimento notturno". Inoltre Nizzi avvisa che "gli esercenti dovranno provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati e alla pulizia delle aree adiacenti le rispettive attività entro le 4 del mattino". "Per consentire la pulizia degli arenili - annuncia -, dovranno essere rimossi entro quell'ora asciugamani, sedie e qualunque altro oggetto".

Dopo le 3 la musica, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di contenimento delle emissioni sonore e di inquinamento acustico, "potrà essere diffusa solo in locali idonei, insonorizzati", aggiunge il sindaco. E conclude: "E' fondamentale rispettare le disposizioni per il contenimento del virus e osservare le ordinanze con rigore, perché la sicurezza e il decoro del territorio non devono mai essere messi in secondo piano, soprattutto nei momenti di svago".

Anche ad Oristano la prefettura annuncia più controlli da parte delle forze dell'ordine. Per garantire maggiore sicurezza e tutela pubblica, è stato infatti deciso di intensificare i servizi di prevenzione e controllo, soprattutto nei litorali più frequentati e nelle località di maggiore richiamo turistico.