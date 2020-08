Sardegna in fiamme: oggi 26 incendi

Sei roghi hanno richiesto l'intervento aereo

Di: Redazione Sardegna Live

Una nuova giornata di fuoco in Sardegna, con 26 incendi che hanno devastato il territorio regionale da questa mattina. In sei occasioni si è reso necessario l'intervento aereo

Ad Arzana, in località “Costa Crareu”, è intervenuto prima un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di San Cosimo e sucessivamente un secondo mezzo aereo è stato fatto decollare dalla base di Sorgono. La Stazione forestale di Lanusei, unitamente al GAUF, ha diretto le operazioni di spegnimento messe in atto dal personale eliportato, dalle pattuglie forestali di Villagrande e Ulassai, da cinque squadre Forestas e due di volontari. Due ettari di macchia mediterranea e bosco sono andati in fumno.

A Iglesias allarme in località “Punta Tedeschi”, dove sono intervenuti due elicotteri della Regione. In totale, sul posto, sono intervenuti 12 mezzi dell'apparato antincendio. L’incendio ha percorso una superficie di circa 10 ettari di macchia.

Allarme anche a Terralba, un elicottero leggero ha coadiuvato gli operatori di terra in località "Giogoni"

Pomeriggio di paura a Bottida e Burgos per le fiamme partite dalla località “Nuraghe Sa Corona” che hanno lambito i centri abitati. In Goceano si sono alternati, oltre al Super Puma decollato da Fenosu, tre elicotteri leggeri della flotta regionale e due Canadair dislocati a Olbia. Le operazioni di spegnimento sono tutt'ora in atto.

Lungo la SS 128, all'altezza di Mandas, si è reso necessario il supporto di un elicottero leggero del Corpo forestale. A Sant'Antioco le fiamme hanno invece interessato la località "Monte de su Casteddu", dove è intervenuto un elicottero leggero proveniente dalla base del Corpo forestale di Fenosu. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono tutt'ora in corso.