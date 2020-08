A Nuoro si rompe una condotta idrica: tutta la città senz'acqua

Il Comune ha già provvisto ai rifornimenti per i cittadini, ma Soddu avvisa: "Così non si può andare avanti"

Di: Giammaria Lavena

A Nuoro, la rottura di una condotta idrica ha lasciato l'intera città senz'acqua. Il danneggiamento è avvenuto mentre i tecnici di Abbanoa stavano collegando un nuovo tratto della rete di "Janna 'e Ferru". Il Comune, in collaborazione con la Protezione civile, ha provvisto ai rifornimenti per i 36mila residenti, così da non lasciarli in difficoltà in un periodo dell'anno in cui le temperature stanno toccando picchi elevatissimi, in particolare persone fragili, anziani e attività commerciali.

Un primo intervento ha riguardato l'approvvigionamento d'acqua nella casa protetta di via Trieste. Più tardi Abbanoa, sollecitata dall'amministrazione comunale, ha predisposto anche un servizio di autobotti di fronte al cimitero e in piazza Veneto, attive da oggi sino alla fine dell'emergenza. Entro stasera la situazione dovrebbe tornare alla normalità.

"Ancora una volta - ha dichiarato il sindaco Andrea Soddu - siamo testimoni dell'inadeguatezza delle condutture idriche che portano l'acqua nel capoluogo e nei paesi circostanti. Ho subito sollecitato Abbanoa perché risolvesse il problema nel più breve tempo possibile, considerate anche le alte temperature e il caldo torrido che nei prossimi giorni interesserà la nostra regione".

Il primo cittadino non è disposto a tollerare ulteriori problemi: "Così non si può andare avanti - avverte -. Se da un lato accogliamo con favore la notizia che si sta provvedendo a posare l'ultimo tratto della nuova condotta di Janna 'e Ferru, dall'altro non possiamo che constatare l'urgenza di un intervento sull'intera infrastruttura di approvvigionamento, in modo da metterci al riparo da improvvise rotture e porre fine una volta per tutte ai gravi disagi".