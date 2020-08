Discoteche estive aperte, c’è l’ok di Solinas: distanziamento di due metri e zero assembramenti

La firma sull’ordinanza numero 38 del Governatore della Sardegna è arrivata in tarda notte

Di: Alessandro Congia

Eccolo l’ok del Presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, giunto intorno alla mezzanotte di ieri, attraverso l’ufficio stampa, che di fatto sancisce il proseguo delle attività discotecare all’aperto.

Continuano ad essere consentite le attività che abbiano luogo in discoteche o altri locali assimilabili all’intrattenimento (in particolare serale e notturno), esclusivamente all’aperto, purché sia assicurato, con ogni idoneo mezzo, compreso quello dell’informazione e vigilanza, il divieto di assembramento e dell’obbligo di distanziamento interpersonale, rispettando, a seconda della capienza massima del locale, il limite di almeno un metro tra gli utenti e due metri tra utenti che accedono alla pista da ballo. Le attività dovranno svolgersi nel rigoroso rispetto di quanto previsto dal DPCM del 07 agosto 2020 e dalla scheda tecnica “Discoteche” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura della attività economiche, produttive e ricreative” approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 06 agosto 2020, allegato 1 del DPCM del 7 agosto 2020. Art. 2)

Regole

I soggetti gestori dei locali nei quali si svolgono le attività sono tenuti a garantire percorsi differenziati per l’ingresso e le uscite, che consentano il mantenimento delle distanze di sicurezza durante la fila; - eseguire la misurazione della temperatura corporea all’ingresso; - tenere a disposizione erogatori di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; - igienizzare costantemente le superfici con le quali entrano in contatto gli avventori e, specialmente, i servizi igienici; - utilizzare dispositivi monouso per la somministrazione di alimenti e bevande; - contenere gli accessi al locale in misura non superiore al 70% della capienza autorizzata nella licenza; - comunicare alla Stazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale competente per territorio il programma delle serate con i rispettivi orari di inizio e conclusione delle stesse, con cadenza almeno settimanale. Il CFVA concorre con i corpi di Polizia locale e le forze dell’ordine alle attività di controllo e verifica del rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza;

Le disposizioni della presente Ordinanza producono i loro effetti fino al 31 agosto 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell’amministrazione e delle aziende.