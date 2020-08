Accoltellamento in piazza Del Carmine, 45enne in codice rosso

Sul posto le Volanti, la Medicalizzara Mike 53 e il 118

Di: Alessandro Congia

Grave episodio in piazza del Carmine, a Cagliari, intorno alle 22: un uomo classe 1974 è stato gravemente ferito, presumibilmente con un coltello, all'addome. Sul posto le Volanti del 113, coordinati dal dottor Massimo Imbimbo, la Medicalizzata Mike 53, il 118: l'uomo, trasportato in ospedale in codice rosso, ha perso molto sangue.



In piazza del Carmine numerosi testimoni: è caccia all'uomo, presumibilmente di nazionalità italiana. Difficile per ora capire i motivi dell'accesa lite, sfociata poi nel sangue.