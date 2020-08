Ecco la nonnina Maria Assunta Badas: ha compiuto 100 anni

Gli auguri del primo cittadino, Gigi Concu, insieme a don Ireneo Schirru

Di: Alessandro Congia

“Oggi è un giorno di festa per la nostra comunità. La nostra concittadina Maria Assunta Badas ha raggiunto un secolo di vita. Questa mattina siamo andati a trovarla insieme a don Ireneo Schirru È stata attentissima durante tutta la messa e ci ha ringraziato per la giornata speciale. In realtà siamo noi che la ringraziamo per averci trasmesso il grande amore per i suoi figli e il valore della famiglia”.

Il sindaco Gigi Concu ha voluto dare gli auguri a nome dell’Amministrazione Comunale, alla nuova centenaria di Selargius, che ha festeggiato il secolo di vita: auguroni tzia Maria Assunta.