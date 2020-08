C’è un caso di positività al Covid, la sindaca Elvira Usai: “Stiamo tranquilli ma non abbassiamo la guardia”

Si tratta di una persona legata ai casi già noti dell’Isola di Carloforte

Di: Alessandro Congia

La sindaca di San Giovanni Suergiu Elvira Usai, (nella foto in alto), sui social, in particolare sulla pagina istituzionale del Comune, comunica la vicenda che riguarda la cittadina del Sulcis Iglesiente: “Abbiamo un caso di una persona risultata positiva al Covid, come comunicatomi questa mattina dall’Ats, si tratta di una persona che è legata ai casi dell’isola di Carloforte. Vorrei tranquillizzare tutti i miei concittadini, le autorità sanitarie e competenti, hanno già individuato tutte le persone da mettere in quarantena. Stiamo tranquilli, sereni, ma adottiamo sempre e comunque le regole e le precauzioni fondamentali che conosciamo per evitare ogni possibile contagio, come le distanze, evitare gli assembramenti, uso delle mascherine e igienizzare le mani”.

VIDEO