Donna cade dalla scogliera di Calamosca, soccorsa dai Vigili del Fuoco

L’incidente è avvenuto questa notte

Di: Alessandro Congia

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari sono intervenuti stanotte per il soccorso di una donna caduta accidentalmente nel sentiero panoramico di Calamosca, a Cagliari, in occasione della notte di San Lorenzo.

Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento portuale rinforzata dal Nucleo Speleo Alpino fluviale giunto dalla centrale: la donna è stata trasportata con ausilio di barella nel sentiero impervio, reso difficoltoso anche dal buio, dopo più di un’ora il personale del 115 è riuscito ad arrivare in luogo sicuro è affidare l’infortunata alle cure del 118. La vittima dell’incidente è in ospedale, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.