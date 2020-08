Undici incendi nella giornata di oggi, due interventi aerei

Allarme a Onanì e Paulilatino

Di: Redazione Sardegna Live

Nella giornata di oggi si sono registrati in Sardegna dieci incendi. In due occasioni si è reso necessario l'intervento aereo.

A Onani, in località “C.Delogu”, sono intervenuti tre elicotteri leggeri e un elicottero pesante (Super Puma) provenienti dalle basi del Corpo forestale di Farcana, Alà dei Sardi, Anela e Fenosu . Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Bitti che giunta sul posto con due unità ed un pick up ha gestito, l'intervento da terra di sei squadre dell'agenzia Forestas. Quaranta ettari di bosco e pascoli sono stati danneggiati. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono attualmente in corso.

Nel pomeriggio, a Paulilatino, le fiamme hanno interessato la località “Sa Canaledda”. Lì sono intervenuti un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Fenosu ed uno dalla base di Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono dirette dalla Stazione di Ghilarza unitamente al personale elitrasportato, sul posto sono intervenuti la squadra del GAUF di Oristano, una squadra locale di Forestas, una squadra della Compagnia barracellare di Paulilatino, una squadra dei Vigili del fuoco. L’incendio ha percorso fino'ora una superficie di alcuni ettari di macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento sono tutt'ora in corso.