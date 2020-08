Alessandro Catte lascia il Coro Ortobene dopo 30 anni

"Mi appresto a vivere una nuova avventura nella speranza che continui a regalami l’entusiasmo e le emozioni che la musica mi ha dato fino a oggi"

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo 30 anni, il maestro Alessandro Catte lascia il Coro Ortobene. Lo ha annunciato con parole fitte di gratitudine ed entusiasmo per il futuro.

“Nel settembre del 1990 - racconta - iniziai un’avventura musicale destinata a durare trent’anni. Il gruppo Folk Ortobene mi accolse al suo interno come direttore della sezione coro. Sono stati anni intensi contraddistinti dalla composizione del nuovo repertorio. Anni che mi hanno regalato grandi soddisfazioni, grandi traguardi e grandi emozioni. Con queste righe intendo ringraziare tutti i coristi che in questo tempo hanno condiviso il progetto artistico proposto e che con me hanno inciso dischi, DVD, fatto più di 1000 concerti, vinto concorsi e partecipato ad eventi unici".

"Grazie per tutto quello che mi avete dato e fatto vivere. Un direttore non può esistere senza coro! Oggi davanti a me si presenta una nuova ripartenza. È insito nella vita di un musicista, tutto cambia e tutto si rinnova".

"Per cui - conclude Catte - mi appresto a vivere una nuova avventura nella speranza che continui a regalami l’entusiasmo e le emozioni che la musica mi ha dato fino a oggi. Certamente rimarranno indelebili dentro di me questi trenta anni col Coro Ortobene".