Nuoro. ‘Pittorra Trasporti’: competenza, professionalità e avanguardia

Da 46 anni operano nel settore trasporti, sempre garantendo professionalità e competenza. Un’azienda che si tramanda da generazione a generazione, fondata da Domenico Pittorra e oggi portata avanti con successo dai figli e dai nipoti.

Ma per un’azienda così importante e all’avanguardia, leader nella propria specialità, che impatto ha avuto il coronavirus?

Di questo e di tanto altro abbiamo parlato con Alessandro, il nipote del signor Domenico.





Covid19. Questo periodo di stasi ha inciso nel vostro lavoro?

“Il fatto di essere un’azienda di trasporti ci ha consentito di non interrompere l’attività lavorativa, tuttavia la maggior parte dei nostri clienti erano chiusi il che ha fatto sì che il lavoro subisse un brusco rallentamento. Durante questo periodo abbiamo eseguito tutti gli interventi di manutenzione sui nostri mezzi che richiedevano più tempo e abbiamo incentivato le ferie tra i dipendenti senza dover ricorrere alla cassa integrazione così da poter riprendere a pieno regime ora più forti e determinati di prima.”

Potreste descriverci la vostra storia sottolineando i passi più significativi?

“L’azienda è stata fondata da Domenico Pittorra nel 1974 e operava sia nel campo dei trasporti eccezionali che del movimento terra. Verso la fine degli anni ’80 mio padre e i miei zii hanno deciso di intraprendere la stessa strada, affiancati da mio nonno hanno acquistato un autoarticolato nuovo di zecca. Purtroppo, nel 1990 nonno è venuto a mancare ma mio padre e miei zii non si sono persi d’animo e con grande coraggio e sacrificio hanno deciso di andare avanti fondando nel 1992 la Pittorra Domenico Eredi s.n.c. tutt’oggi ancora attiva che rilevando quella che era una piccola azienda unipersonale si è fatta strada diventando in breve tempo un punto di riferimento nel settore. Nel 1996 ci siamo trasferiti nella attuale sede di Prato Sardo che ancora oggi rappresenta la nostra base operativa e da lì abbiamo incominciato a crescere con tanti sacrifici che col tempo si sono dimostrati proficui. Nel 2010 è nata la Pittorra Trasporti s.r.l. società con cui operiamo oggi e con la quale siamo entrati nel mercato comunitario europeo. Oggi dopo più di 45 anni di esperienza la terza generazione inizia a occuparsi dell’azienda con la fortuna di avere a disposizione l’esperienza di chi l’azienda l’ha vista nascere e l’ha sviluppata portandola a essere il punto di riferimento che rappresenta in un settore dove le normative e le tecnologie cambiano di giorno in giorno e che richiede sfide e impegni sempre maggiori, non ci siamo mai arresi davanti alle difficoltà e in ogni nuova sfida continuiamo a portare la passione che abbiamo sviluppato sin dal nostro primo trasporto, certi che gli insegnamenti che abbiamo ricevuto ci porteranno a crescere e a migliorarci sia dal punto di vista personale che professionale.”

Qual è in particolare l'innovazione che promuove PITTORRA TRASPORTI?

“Da due anni a questa parte abbiamo dato il via a un processo di rinnovamento a lungo termine, abbiamo deciso di puntare su nuovi mezzi e su nuove risorse umane con particolare riguardo ai giovani, la difficoltà principale nel nostro lavoro, infatti, sta nel fatto che è difficile trovare operatori già qualificati ed è quindi necessario formarli da zero con il rischio che una volta terminato il processo di formazione questi lascino l’azienda per inseguire un’altra offerta di lavoro. L’avere un’azienda giovane ci permette di crescere il nostro personale a nostra immagine e somiglianza così da assicurare nel lungo periodo l’elevata qualità del servizio che si trasmette di generazione in generazione.”

Quali sono i vantaggi per l'utente che decide di avere il vostro intervento?

“Il principale vantaggio per un cliente che si affida a noi è senza dubbia la nostra esperienza, negli anni abbiamo eseguito servizi di ogni tipo dai trasporti normali ai trasporti eccezionali con grosse dimensioni e pesi senza contare i sollevamenti con le nostre autogrù, l’aver vissuto in prima persona numerose situazioni fa si che possiamo dare al cliente tempistiche e costi certi per la realizzazione di ogni lavoro riuscendo a prevenire la maggior parte degli imprevisti che in questo settore sono sempre dietro l’angolo. Il nostro nome è una garanzia e la passione che mettiamo nel nostro lavoro ci permette di migliorare la qualità del servizio così da poter soddisfare sempre al meglio il cliente.”

Categoricamente, quale tipo di clientela si rivolge più spesso a voi?

“La maggior parte del nostro lavoro riguarda il trasporto delle macchine operatrici da cantiere, dai mini-escavatori per piccoli lavori, alle grandi pale meccaniche che lavorano nelle cave di estrazione, i nostri principali clienti vengono dal settore del movimento terra e dal settore della cantieristica edile e stradale. Un altro settore di cui ci occupiamo è strettamente collegato al turismo, infatti, durante l’inverno curiamo il trasporto delle case mobili prefabbricate dai porti sardi ai numerosi villaggi e campeggi. Abbiamo poi diverse richieste da aziende a stretto contatto col settore energetico in particolare quando si tratta di eseguire sollevamenti o trasporti in qui si richiede l’uso delle nostre autogrù.”

Che tipologia di interventi è più richiesta sul territorio regionale?

“Come già detto prima il trasporto delle macchine operatrici occupa più del 70% del nostro lavoro, dovuto anche alle risorse che il nostro territorio ha da offrire. Il fatto di essere nati e cresciuti in Sardegna ci dà inoltre la qualità di saper affrontare trasporti impegnativi su strade spesso impervie e tortuose che spesso danno difficoltà anche ai migliori autisti quando si tratta di consegnare uno scavatore in una cava di marmo o di soccorrere un autobus da turismo in una strada di montagna.”

Sempre più utenti si affidano a voi, negli ultimi 3 anni che percentuale di crescita avete constatato?

“Negli ultimi anni la richiesta di nuovi lavori è più che raddoppiata e spesso e volentieri abbiamo dovuto ricorrere a girare alcuni lavori a nostri colleghi così da poter assicurare ai nostri clienti la stessa qualità del servizio senza eccedere con le tempistiche.”

Quanto tempo, in media, può trascorrere tra il primo contatto con il cliente e la realizzazione del servizio a voi richiesto?

“I tempi di realizzazione variano dal tipo di servizio richiesto, noi cerchiamo sempre di avere a disposizione le autorizzazioni per eseguire la maggior parte dei trasporti nei tempi più brevi possibili, alle volte però è necessario richiedere permessi appositi per ogni trasporto il che richiede dai 15 ai 20 giorni se non un intero mese quando si tratta di saltare il mare. Molte volte non si può non tenere conto delle condizioni climatiche soprattutto se si tratta di eseguire sollevamenti in quota con l’autogrù o interventi con le piattaforme aeree.”

Quali sono i progetti futuri dell'azienda?

“L’azienda in questo momento è in evoluzione, stanno arrivando nuovi mezzi e nel giro di pochi anni avremo un parco veicoli di soli euro 6 se tutto andrà come previsto. Quella di investire su mezzi nuovi e più efficienti è stata una scelta coraggiosa in questo periodo ma si è resa necessaria per poter andare avanti e adeguarci al mercato. L’altra grande scommessa siamo noi giovani, infatti, io e mio cugino siamo la terza generazione che entra in azienda e assieme a noi ci sono altri nostri collaboratori che hanno iniziato da poco in questo settore, abbiamo sulle spalle un’eredità pesante da raccogliere, frutto del sacrificio dei nostri genitori e prima ancora di nostro nonno. Noi vorremmo arrivare a coprire ogni ramo nel settore del trasporto eccezionale, per farlo abbiamo a disposizione di tutto in particolare la nostra determinazione e soprattutto l’esperienza e le conoscenze dei nostri genitori.”

