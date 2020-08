Incubo incendi, fiamme ad Assemini e Cabras

Stanno intervenendo gli uomini del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale per competenza territoriale

Di: Alessandro Congia

Due elicotteri del Corpo forestale provenienti dalle basi di Sorgono e Fenosu (Super Puma) stanno intervenendo su un incendio in agro del comune di Cabras, località Solanas. Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il Dos (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Oristano.

Due elicotteri del Corpo forestale provenienti dalle basi di Margai e Pula stanno intervenendo su un incendio in agro del comune di Assemini/Uta, località C. Nioi. Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento anche in questo caso il Dos (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Uta.