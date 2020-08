Cerca di salvare due bambini in acqua, 50enne muore in ospedale

Tragedia sulla spiaggia di Feraxi, a nulla purtroppo sono valse le manovre di rianimazione

Di: Alessandro Congia

La squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di San Vito è intervenuta all'ora di pranzo, a Feraxi, per soccorrere una persona, in località "Cala sa Figu".

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo (un bagnante di 53 anni, originario di Selargius, Alessandro Perra, in spiaggia con la moglie), vedendo due bambini in difficoltà (suo figlioletto e un amichetto, su un materassino), non ha esitato a tuffarsi in acqua per salvarli, ma esausto, è stato travolto dalle onde. Sono stati alcuni bagnanti a riportarlo a riva, nel frattempo erano stati già allertati i soccorsi.

La squadra del 115, giunta sul posto, ha iniziato a soccorrere l’uomo, con le tecniche di primo soccorso, fino all’arrivo sul posto dell’elicottero del servizio sanitario regionale del 118. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Castiadas e San Vito: sfortunatamente però il 53enne, Alessandro Perra, accompagnato d’urgenza in ospedale, è deceduto poco dopo.