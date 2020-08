Casting ad Alghero per nuova serie tv della Rai

Verranno selezionate 150 comparse

Di: Redazione Sardegna Live

La fiction della Rai punta i riflettori su Alghero. Nella cittadina catalana arrivano gli operatori della Cross Production, che ha avviato un casting per comparse e figurazioni speciali che dovranno apparire in una fiction da girare a settembre nella stessa Alghero.

La serie tv è ambientata in Spagna negli anni Novanta, per cui i candidati richiesti dalla produzione non devono avere "elementi di modernità, come tatuaggi troppo evidenti, piercing, unghie ricostruite o barbe troppo lunghe".

Verranno selezionati oltre 150 persone di varia età, oltre a mezzi di scena quali auto, moto, biciclette, tutti risalenti agli anni Novanta. Le candidature andranno presentate entro il 20 agosto prossimo.