Todde incontra atleti paralimpici: “Orgoglio per tutti i sardi”

A Villa Devoto una delegazione della Fisdir Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

Una delegazione della Fisdir Sardegna, la Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, è stata premiata questa mattina a Villa Devoto dalla presidente della Regione, Alessandra Todde.

“Quello di oggi è il mio primo ricevimento ufficiale da quando sono la presidente della Regione. È stato emozionante premiare queste atlete e questi atleti che sono campioni italiani, europei e mondiali. Un orgoglio per tutte e tutti noi, per tutti i sardi. La Sardegna è fiera di tutte le ragazze e i ragazzi che dedicano la loro vita allo sport, che si impegnano ogni giorno con fatica per raggiungere i propri obiettivi. Sono fiera di essere rappresentata da questi talenti meravigliosi. Loro sono la testimonianza dell’elevato valore inclusivo dello sport, elemento prezioso di emancipazione, di accrescimento personale e di contrasto alle discriminazioni”.