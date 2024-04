Cagliari. Sant'Efisio, postazioni per persone con disabilità: aperte le prenotazioni

Sarà necessario inviare la richiesta all'URP che accoglierà le istanze fino a esaurimento dei posti disponibili

Di: Redazione Sardegna Live

L'Amministrazione comunale di Cagliari, in occasione della 368^ Festa di Sant'Efisio, farà installare una idonea postazione per consentire alle persone con disabilità motoria che si avvalgono di sedia a rotelle e ai loro accompagnatori, di assistere in condizioni di sicurezza alla processione del 1 maggio 2024.

Per poter gestire al meglio gli spazi disponibili e per evitare disagi in caso di presenze superiori alla effettiva capienza, sarà necessario effettuare una prenotazione.

Le richieste, disponibili fino a esaurimento dei posti, dovranno essere effettuate contattando l'URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico al numero verde 800 016 058 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 o inviando una mail all'indirizzo: richieste.urp@comune.cagliari.it entro lunedì 29 aprile 2024.

Le modalità operative per il raggiungimento della postazione saranno comunicate agli interessati al momento della conferma della prenotazione.