Il giallo di Porto Botte, i Carabinieri ritrovano un cadavere di un uomo carbonizzato

Nessuna ipotesi per ora viene esclusa, nelle vicinanze del ritrovamento anche un’auto divorata dalle fiamme

Di: Redazione Sardegna Live

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in spiaggia dai Carabinieri, a Porto Botte. Al momento, non viene esclusa alcuna ipotesi: le indagini dei Carabinieri, allertati da una telefonata al 112, sono indirizzate a capire se l’auto ritrovata divorata dalle fiamme nelle vicinanze abbia un collegamento con stretto col fatto. Per ora, non si conoscono le generalità dell’uomo: sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Carbonia.