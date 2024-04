Alghero, 3 turisti in difficoltà in mare soccorsi dalla Guardia Costiera

Le persone si trovavano su un natante da diporto alla deriva con motore in avaria

Di: Redazione Sardegna Live

La segnalazione di un natante da diporto alla deriva, con motore in avaria, con a bordo tre turisti di nazionalità statunitense, nei pressi dell’Isola Piana, è stata ricevuta nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 21 aprile, dalla Sala Operativa della Guardia Costiera di Alghero.

La motovedetta CP 559, già presente in zona in attività di sorveglianza ambientale dell’Area Marina Protetta di Capo Caccia – Isola Piana, si è quindi immediatamente diretta verso la barca in difficoltà per prestare soccorso.

Gli operatori hanno tranquillizzato i 3 americani presenti a bordo e consentito al natante in difficoltà di raggiungere gli ormeggi dell’approdo più vicino, presso la Baia di Porto Conte.

Terminata l’attività di soccorso, la motovedetta della Guardia Costiera si è assicurata che le persone salvate fossero in buono stato di salute e che il natante fosse ormeggiato in sicurezza.