Businco, sale operatorie inagibili. Carla Cuccu, M5S: “Regione garantisca gli interventi già programmati”

Preoccupazioni esternate già nei giorni scorsi da AssoPazienti: dal 17 al 31 agosto stop interventi chirurgici al nosocomio di via Jenner

Di: Alessandro Congia

Le condizioni dell'Ospedale oncologico Businco di Cagliari sono sempre al centro delle attenzioni da parte della consigliera regionale e segretaria della commissione Sanità e Politiche sociali del Movimento Cinque Stelle, Carla Cuccu.

Stavolta, al centro dell’interrogazione presentata dall’esponente pentastellata al governatore, Christian Solinas, e all’assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, c'è lo stop agli interventi chirurgici dal 17 al 31 agosto per alcuni lavori di rifacimento dei pavimenti delle sale operatorie e il rivestimento delle aree antistanti.

"Un nuovo disagio per i pazienti oncologici – ha sottolineato Carla Cuccu – che si aggiunge alla riduzione del numero delle sale operatorie e considerando anche il fatto che all’ospedale San Michele, (Brotzu, n.d.r.) possono essere solo garantite le urgenze".

Un presidio ospedaliero che non vede ancora risolte le sue criticità: già nello scorso mese di giugno, Carla Cuccu ha nuovamente denunciato alcune grosse criticità come la carenza di personale, le lunghe lista d’attesa, i lunghi tempi per ottenere la diagnosi, il sovraffollamento per le terapie oncologiche, la scarsa informazione e supporto psicologico.

"Problematiche – sottolinea Cuccu – alle quali non ho mai avuto riscontro, così come quella sul rinvio degli interventi chirurgici dovuti ai continui guasti tecnici all’impianto di condizionamento delle sale operatorie. E ora di dire basta: la Regione si attivi immediatamente per risolvere i problemi del Businco e, non ultimo, farsi che possano essere effettuati gli interventi chirurgici annullati per le prossime due settimane. Serve una programmazione seria ed efficace per dare risposte certe e attendibili ai pazienti oncologici, già psicologicamente provati dalla malattia".

Qualche giorno fa le preoccupazioni di AssoPazienti nell’articolo che potete leggere qui: https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/50723/businco-assopazienti-follia-stop-interventi-chirurgici-per-due-settimane-per-i-lavori-rifacimento-pavimenti