Schianto con la moto sulla provinciale, muore un militare della Brigata Sassari

Tragedia nella tarda serata: il centauro purtroppo non ce l'ha fatta

Di: Alessandro Congia

Un'altra croce sulle strade dell'Isola: la seconda vittima di oggi, è un centauro 40enne di Usini, Marco Pala, caporal maggiore della Brigata Sassari.



L'uomo, a bordo della sua moto, si è schiantato su un muro che delimita l'ingresso del centro abitato di Usini, nei pressi del camposanto.



L'impatto è stato tremendo, Pala ha perso il controllo del potente motociclo e ha sbattuto violentemente la testa: sul posto, oltre ai Carabinieri della locale stazione, anche l'ambulanza del 118 che ha immediatamente trasportato il ferito in condizioni gravissime, al Santissima Annunziata di Sassari, dove il militare è stato ricoverato in coma, in Rianimazione. Le sue condizioni però si sono ulteriormente aggravate, il 40enne è morto dopo qualche ora.