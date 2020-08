Tragedia sulla ss.388, muore un poliziotto

La vittima è un 36enne, era in sella alla sua moto: l’impatto è stato purtroppo fatale

Di: Alessandro Congia

Auto contro moto: l’impatto purtroppo, per il centauro, Marco Caria, 36 anni, agente della Polizia di Stato, è stato fatale. E’ morto in tarda serata, all’incrocio per l’aeroporto per Fenosu, sulla ss. 388, all’ingresso di Simaxis.

L’uomo era a bordo del motociclo e, per motivi ancora da chiarire da parte dei Carabinieri, si è scontrato con un’auto. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche il 118, ma a nulla sono valsi i tentativi per salvargli la vita: sfortunatamente il poliziotto è deceduto.