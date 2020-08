Cagliari-Torino, Blue Air annuncia la nuova rotta per l’aeroporto “Mario Mameli”

Nuova destinazione da settembre 202: “Rafforzato il posizionamento strategico in Italia”

Di: Alessandro Congia

Crescono le operazioni di Blue Air in Italia, con l’aggiunta di Cagliari al network Blue Air. Blue Air aumenta la propria offerta di voli nazionali da Cagliari a Torino con 4 voli settimanali. Blue Air volerà così verso 8 destinazioni dalla propria base di Torino:

Torino – Cagliari 4 voli settimanali (nuova rotta)

Torino – Catania 13 voli settimanali (frequenze aggiuntive)

Torino – Lamezia Terme 7 voli settimanali (frequenze aggiuntive)

Torino – Bari 6 voli settimanali (nuova rotta)

Torino – Napoli 4 voli settimanali (frequenze aggiuntive)

Torino – Alghero 3 voli settimanali (frequenze aggiuntive)

Torino – Trapani 2 voli settimanali e Torino - Bacau 3 voli settimanali

“Siamo felici di annunciare l’ampliamento delle nostre operazioni in Italia. L’Italia è un mercato strategico e lo dimostra il fatto che stiamo nuovamente investendo per adattare la nostra offerta alla domanda crescente di voli nazionali, continuando ad offrire un eccellente servizio a tariffe convenienti” ha dichiarato Mauro Bolla, Country Manager di Blue Air.

Renato Branca Amministratore delegato Sogaer ha dichiarato: “L’arrivo di Blue Air rappresenta per noi motivo d’orgoglio e soddisfazione e testimonia ancora una volta il forte appeal della destinazione Cagliari e dell’intero territorio del Sud Sardegna.

La rotta Cagliari-Torino va a rafforzare i collegamenti per il Nord Italia sia in termini di business travel che per il segmento leisure, sviluppando una importante e storica direttrice di traffico in entrambe le direzioni”.